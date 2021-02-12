شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة عين شمس: الامتحانات 25 فبراير على 4 فترات بنظام "البابل شيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية مستعدة لاجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بعد انتهاء إجازة نصف العام المقرر أن تنتهى 20 فبراير، موضحا أن الامتحانات بالكلية تبدأ من يوم 25 فبراير وتنتهى 18 مارس.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الامتحانات ستكون على 4 فترات، وأنه سيتم تشغيل كافة القطاعات واللجان لإجراء الامتحانات .

وأكد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين امتحانات الطلاب وحفاظا على صحة الطلاب ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشار عميد الكلية، إلى أن الامتحانات ستكون بنظام البابل شيت والتصحيح سيكون اليكترونيا، لافتا إلى أنه سيؤدى امتحان الفصل الدراسى الأول حوالى 8 آلاف طالب وطالبة تقريبا بمختلف الفرق الدراسية، موضحا أنه سيتم إجراء كشف حرارى على البوابات ومنع الدخول بدون كمامة، قائلا: "أى طالب هنحس درجة حرارته مرتفعه يحول لمستشفى الطلبة ويعتبر غياب بعذر للاحتفاظ بالتقدير".

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والتى تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، وبدأت عدد من الكليات فى إعلان الجداول للطلاب.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، الذى انعقد مؤخرا، فى جامعة حلوان، أكد إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات بالاسبوع الأول من فبراير.