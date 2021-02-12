شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ترويج الشائعات على السوشيال ميديا يقودك للسجن وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، جلسة 17مارس المقبل، للحكم على سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020، ”الخليج 365” يوضح العقوبة القانونية التى يعاقب بها كل من يقوم بتلك الأفعال.

وتعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ويقول المحامى خالد محمد، إن المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.