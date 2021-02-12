اليوم.. دار الأوبرا تنظم أمسية فنية بقيادة "الموجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم دار الأوبرا ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التي تنظمها أمسية فنية في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

وتحيي المطربة جنات الحفل، حيث تشدو بنخبة مختارة من أعمالها الخاصة منها حب جامد، حب امتلاك، اللي بينك وبيني، حبيبي على نيته وبحبك وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث، يسبقها فاصل للمطرب أحمد عفت الذي يتغنى بكوكبة من أيقونات الموسيقى العربية التي قدمها كبار مطربي الوطن العربي إلى جانب فقرة لعازف الجيتار وحيد ممدوح حيث يقدم مجموعة من أشهر الألحان التي أبدعها عمالقة الموسيقى.​