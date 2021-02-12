شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهربائى عن 8 قرى بشبين القناطر بالقليوبية.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المهندسة أمال بركات وكيلة وزارة الكهرباء بالقليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى شبين القناطر بالقليوبية، لأعمال الصيانة بمحطة محولات شبين القناطر، يوم السبت المقبل الموافق 13 فبراير، بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى قرى "كفر شبين - كفر سندوة - المريج - نوب - كفر طحا - طحا - جزء من كفر الشوبك - تل بنى تميم"، وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراؤها.

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل ساعاتين.