شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تواريخ وأعداد الأساقفة الجدد خلال 9 سنوات بعهد البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرسامة أو السيامة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي صلوات وضع اليد – من البطريرك- على أي من الرهبان بعد اختياره لرتبة الأسقفية، وبعدها بفترة يكون التجليس على الإيبارشية.
ويقدم لكم"الخليج 365" أرقام وأعداد الأساقفة الذين قام البابا برسامتهم وتجليسهم كالتالي:
1. السيامة الأولى: 10 مارس 2013، سيامة 7 أساقفة وتجليس 4 أخرين.
2. السيامة الثانية: 15 و16 يونيو 2013 ،سيامة 8 أساقفة وتجليس 3 أخرين.
3. السيامة الثالثة: 16 و17 نوفمبر 2013 ،سيامة أسقف وتجليس 2 أخرين.
4. السيامة الرابعة: 31 مايو و1 يونيو 2014 ، سيامة 7 أساقفة جدد .
5. السيامة الخامسة: يوميّ 23 و24 مايو 2015 ، تمت سيامة 6 أساقفة جدد وتجليس 2 أخرين.
6. السيامة السادسة: سيامة مطران، وترقية ستة أساقفة للمطرانية يوميّ 27 و28 فبراير 2016.
7. السيامة السابعة: 11 و12 يونيو 2016 ، تمت سيامة 3 أساقفة جدد وتجليس 2 أخرين .
8. السيامة الثامنة: 11 و12 نوفمبر 2017 ، تمت سيامة 4 أساقفة وتجليس 3 أخرين.
9. السيامة التاسعة: 11 و12 نوفمبر 2018 ، تمت سيامة 5 أساقفة وتجليس 2 أخرين وترقية 6 .
10. السيامة العاشرة: 8 و9 يونيو 2019 ، تمت سيامة 4 أساقفة و تجليس أسقف.