شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تواريخ وأعداد الأساقفة الجدد خلال 9 سنوات بعهد البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرسامة أو السيامة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي صلوات وضع اليد – من البطريرك- على أي من الرهبان بعد اختياره لرتبة الأسقفية، وبعدها بفترة يكون التجليس على الإيبارشية.

ومنذ رئاسة البابا تواضروس الكرسي البطريريكي عام 2012 حتى 2019 قام بإجراء طقوس السيمات والتجليس 10 مرات تم خلالها سيامة 46 أسقف جديد وتجليس 19 أخرين على إيبارشيات، وخلال العام الماضى 2020 لم يقم البابا برسامات جديد نظرا لظروف فيروس كورونا والذى ألقى بظلاله على الكنيسة واحتفالاتها وأرجئ انعقاد المجمع المقدس مرتين على التوالي، ويومى السبت والأحد 6-7 مارس المقبل، سوف يترأس البابا رسامة أساقفة وتجليس أخرين بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد هذه المرة هي الـ 11 منذ توليه الكرسي المرقسي.



ويقدم لكم"الخليج 365" أرقام وأعداد الأساقفة الذين قام البابا برسامتهم وتجليسهم كالتالي: ويقدم لكم"الخليج 365" أرقام وأعداد الأساقفة الذين قام البابا برسامتهم وتجليسهم كالتالي:

1. السيامة الأولى: 10 مارس 2013، سيامة 7 أساقفة وتجليس 4 أخرين.

2. السيامة الثانية: 15 و16 يونيو 2013 ،سيامة 8 أساقفة وتجليس 3 أخرين.

3. السيامة الثالثة: 16 و17 نوفمبر 2013 ،سيامة أسقف وتجليس 2 أخرين.

4. السيامة الرابعة: 31 مايو و1 يونيو 2014 ، سيامة 7 أساقفة جدد .

5. السيامة الخامسة: يوميّ 23 و24 مايو 2015 ، تمت سيامة 6 أساقفة جدد وتجليس 2 أخرين.

6. السيامة السادسة: سيامة مطران، وترقية ستة أساقفة للمطرانية يوميّ 27 و28 فبراير 2016.

7. السيامة السابعة: 11 و12 يونيو 2016 ، تمت سيامة 3 أساقفة جدد وتجليس 2 أخرين .

8. السيامة الثامنة: 11 و12 نوفمبر 2017 ، تمت سيامة 4 أساقفة وتجليس 3 أخرين.

9. السيامة التاسعة: 11 و12 نوفمبر 2018 ، تمت سيامة 5 أساقفة وتجليس 2 أخرين وترقية 6 .

10. السيامة العاشرة: 8 و9 يونيو 2019 ، تمت سيامة 4 أساقفة و تجليس أسقف.