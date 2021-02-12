شكرا لقرائتكم خبر عن "حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة وخطباء المساجد، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين"، وفقا لما حددته مسبقا وزارة الأوقاف، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الصدق أحد أركان الإيمان، والكذب أبرز علامات النفاق والمنافقين، وأن حديث القرآن عن الصدق والصادقين حديث عظيم، هذا الخلق الأصيل الذي يعد أحد أهم علامات الإيمان، حتى أن بعض العلماء قد ربطوا بين الإيمان والصدق، فقالوا الإيمان: هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، فالصدق أحد أهم ركائز الإيمان، كما أن الكذب أبرز وأخص صفات النفاق والمنافقين، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :"آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت فى وقت سابق، صدور كتاب "ما الخطابة"، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضمن سلسلة (ما) التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب كمشروع معرفى يتضمن أنواعًا عديدة من المعرفة فى مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية فى إطار بناء الشخصية المصرية، وقالت الوزارة، إن الكتاب يلقى الضوء على تاريخ الخطابة من العصر الجاهلى إلى عصر صدر الإسلام فالعصر الأموى فالعصر العباسى ثم العصر الحديث ، والكتاب يتضمن نماذج مختارة تعبر عن حال الخطابة فى كل عصر من هذه العصور ؛ سعيًا لتقديم زاد علمى ومعرفى وثقافى يسهم فى صقل معارف المتلقى وملكته الأدبية والبيانية