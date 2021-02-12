شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة و الآثار» تحذر من تسريح العاملة بالفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي.

أكد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن الوزارة تتخذ إجراءات رادعة ضد أي منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة وانهاء خدماتهم.

وأضاف أنه تم تخصيص خط ساخن رقم 19654 لتلقى شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، مؤكدا على ضرورة قيام العاملين حال تعرضهم للتسريح، أن يتقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المختصة بالوزارة وهما الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ على العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة.