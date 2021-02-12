شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب السيد محمد سالم مساعدًا لوزير السياحة والآثار للشؤون المالية والإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قراراً بشغل إيهاب السيد محمد سالم، وظيفة مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون المالية والإدارية لمدة عام بطريق الإعارة.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاعتماد على الكوادر المتميزة للنهوض بمنظومة العمل داخل الوزارة، حيث سيكون من مهام منصبه الإشراف على كافة أعمال الشؤون المالية والإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكل ما يسنده الوزير إليه من أعمال أخرى.

وإيهاب سالم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشؤون المالية والإدارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.