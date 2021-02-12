شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية مطروح» تشارك في ندوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح برئاسة أنور رحيم، الخميس، بالندوة التعريفية لمهام ودور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتى أقيمت أمس بالإسكندرية.

وقال أنور رحيم، إن الندوة قد تناولت العديد من الموضوعات الهامة حيث تم توضيح التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين الشركات وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقام الجهاز بتخصيص خط ساخن (155) للرد على أي استفسارات أو شكاوي الخاصة بالشركات والمواطنين وذلك للارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم.

والجدير بالذكر أن الجهاز يقوم بوضع الخطط والقواعد اللازمة لإدارة سوق الاتصالات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح في القطاع ويقوم بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشتغلين لتقديم خدمات الاتصالات كما يحدد معايير جودة الخدمة التي يجب توافرها للمستخدم المصري ذلك بالإضافة إلى مراقبة السوق والتأكد من مراعاة المعايير الصحية والبيئية في التقنيات المطبقة والمستخدمة في السوق المصري.

كما أشار رحيم أنه تفعيلا لمشاركته بالندوة تقوم الغرفة التجارية لمحافظة مطروح حاليا بالتواصل مع تجار مطروح العاملين في قطاع الاتصالات لعقد اجتماع بمقر الغرفة للوصول إلى المشاكل التي تواجههم وكذلك المقترحات لعرضها على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الندوة المرتقب عقدها بمحافظة مطروح قريبًا.