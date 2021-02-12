شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مطروح» تناقش موقف مدارس التعليم الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمود قاسم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، الخميس، اجتماع لجنة التعليم الخاص لمناقشة ودراسة وفحص موقف الكيانات التعليمية الغير مرخصة أو التي لديها استثناءات من أجل توفيق أوضاعهم.

وأضاف أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، كلف بتشكيل لجنة عليا لدراسة مدي قانونية الكيانات الغير مرخصة وحل مشكلاتها وفق اللوائح والقوانين.

وأوضح أن الاجتماع ناقش كافة الصعوبات والمخالفات للمدارس الخاصة في ضوء القرار الوزاري 420 لسنة 2014 والمنظم للتعليم الخاص وإعطاء مهلة وانذار لتلك الكيانات لتوفيق أوضاعهم سواء مع هيئة الأبنية التعليمية أو مجلس مدينة مرسي مطروح أو الحماية المدنية أيا كانت تلك المخالفات.

وأكد أن وكيل الوزارة اعطي توجيهاته لإدارة التعليم الخاص بالمديرية لتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للمدارس الخاصة في سبيل تقنين الأوضاع الإدارية والقانونية الخاصة بهم وفق اللوائح الوزارية.