شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يكرم أبطال الفريق الطبي لتوليهم رعاية «المعزولين منزليًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مديرية الصحة بالسويس احتفالا لتكريم أبطال الفريق الطبي بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مرضي العزل المنزلي لفيروس كورونا المستجد، في إطار حرص الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس على إبراز مجهودات كل من يعمل بمنظومة الصحة بالمحافظة.

وأثنى البرعي على الفريق الذين لم يبخل أحد فيهم بأي جهد في ظل التحديات التي تمر بها منظومة الصحة والمصاحبة لفيروس كورونا في تقديم الخدمات الطبية لمرضي العزل المنزلي وتحت إشراف دكتور رضا فكري وكيل المديرية والدكتور آسر البنا مدير عام أداره الطب الوقائي ودكتورة هبة الله فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية وفريق العزل المنزلي الذي قام بدور كبير في متابعة المرضى من الحالات البسيطة من قياس نسبه الأكسجين في الدم ونسبه السكر وتوزيع بعض الأدوية عليهم ومتابعة حالتهم لحين إتمام الشفاء.

وسلم البرعي شهادات التكريم امتنانا وعرفانا بالمجهودات المبذولة من قبل الفريق الطبي وتمني المزيد من العمل والجهد لرفع شأن المنظومة الصحية بمحافظة السويس.

حيث تم تكريم كل من أيمن يونس الششتاوي وأحمد وعبدالعظيم محمود وصفاء وهبة زيتون، وعبير عبدالحق على ورشا حسني محمود، وإنجي فؤاد عيسى ومنال شكري جرجس ووردة العدوي وحنان محمد جاد.