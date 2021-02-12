شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف كيف يتم تقييم الطلاب فى مناهج الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب النقل والشهادة الإعدادية فى مناهج الفصل الدراسى الأول خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى، بعدة طرق وآليات حسب الصفوف الدراسية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم الأول إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون وفق نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على أسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لتقييم الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن تعقد لهم امتحانات تحريرية ولكن يقيم التلاميذ حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم، من خلال قياس مهارات فردية وجماعية، ويسلم ولى الأمر تقريرا مفصلا عن مستوى ابنه.

وأوضحت الوزارة، أن طلاب النقل من الرابع حتى الثالث الإعدادى سوف تقيمهم الوزارة من خلال الامتحان التحريرى، بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير الجارى مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الطلاب لما بعد شهر رمضان، مشددة على أن كل ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا لا أساس له من الصحة، وسيتم عقد الامتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 20 فبراير الجارى وإعلان كافة التفاصيل 14 فبراير الجارى.