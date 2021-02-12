ضبط صاحب مقهى وزوجته بعد تداول مقطع فيديو لطفلهما ممسك بسلاح أبيض بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لأحد الأطفال يردد خلاله بعض العبارات الخادشة وممسكاً بسلاح أبيض.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" لأحد الأطفال " لا يرتدى ملابس" ويردد بعض العبارات الخادشة وممسكاً بسلاح أبيض ويشير بيده بإشارات غير لائقة .

وبالفحص أمكن تحديد الطفل 4 سنة نجل كلٍ من صاحب مقهى لمعلومات جنائية - ربة منزل - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقيامهما بنشر الفيديو على سبيل الدعابة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.