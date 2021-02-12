وزير الأوقاف ينعي نائب رئيس مجلس الدولة.. ويثمن جهوده في خدمة الوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا.

وثمن وزير الأوقاف - في بيان الليلة - جهود المستشار الراحل في خدمة وطنه وخدمة مال الوقف من خلال رئاسته لإحدى لجان القسمة الخاصة بالوقف، وحرصه الدائم - من خلال رئاسته لهذه اللجنة - على الحفاظ على حق الوقف وحقوق المستحقين معا في ضوء الضوابط الشرعية ، وحرصه الشديد على تحري جانب الحق والعدل في أداء رسالته الوطنية والقانونية.

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء الى الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .