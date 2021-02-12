شكرا لقرائتكم خبر عن «شبانة»: مد لجنة القيد لمنح فرصة للصحف الجديدة لتوفيق أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة، برئاسة ضياء رشوان، حريص على تكويد الصحف التي تنتهي من الإجراءات القانونية المطلوبة، وقامت بتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الخطوات التي يجب الانتهاء منها، أولا لتكتمل قانونية انضمام الصحف الجديدة للنقابة.

وقال «شبانة»: «تم الاتفاق داخل المجلس على مد تلقى طلبات التقديم للجنة القيد المقبلة تحت التمرين، حتى العاشر من مايو وذلك لأول مرة، لمنح مزيد من الوقت للصحف، والزملاء الجدد للانضمام إلى النقابة، بعد اكتمال كل الاجراءات خاصة وأن هناك صحف وفق تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا تزال تحتاج إلى وقت لتوفيق الأوضاع».

وتابع أنه شخصيا اتفق مع المجلس على الانضمام للجنة تقييم الصحف الجديدة، ليواصل مع زملاءه أعضاء اللجنة العمل للانتهاء من هذا الأمر بأقصى سرعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع قريبا .

وأكد شبانة أن التدقيق في الخطوات القانونية الخاصة بالصحف الجديدة هو ضمان للزملاء الجدد، قبل أن تكون إجراءات ملزمة مشيرا إلى أن المجلس اتفق على انهاء هذا الأمر بما يتماشى مع مصلحة الزملاء.