شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع مستوي النظافة بالدقي والعجوزة والطالبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعكف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، على رفع كفاءة النظافة، والحدائق بنطاق حي الطالبية، والدقي، وجنوب الجيزة، والعجوزة فقد قامت أجهزة الهيئة بالدفع بفرقتان عمال نظافة ومعهم سيارتان نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع ترسا.

كما تم -بحسب بيان الخميس- الدفع بسيارة مكبس وعمال نظافة وذلك لأعمال تفريغ الصناديق بشارع ترسا، والدفع بسيارة كنس آلي للعمل بشارع ترسا، وبفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع المحولات.

وفي حي الدقي تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع وزارة الزراعة، والدفع بفرقة تقليم النخيل ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة نصف نقل وذلك لاستكمال أعمال تقليم النخيل بشارع النيل السياحي.

وفي حي جنوب الجيزة تم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة نصف نقل وذلك لاستكمال أعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع النيل السياحي

وفي حي العجوزة تم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة نصف نقل وماكينة قص النجيلة، وذلك لأعمال قص النجيلة بالجزيرة الوسطى بشارع وادي النيل.