شكرا لقرائتكم خبر عن القس أبيفانيوس يونان: نعمل على إنتاج فيلم عن شهداء مصر في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القس أبيفانيوس يونان، كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بليبيا، إنه يجري العمل على إقامة فيلم عن شهداء مصر الـ 21 مسيحيًا الذين تم قتلهم في ليبيا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إنشاء نصب تذكاري داخل الكنيسة للشهداء المصريين المقتولين في ليبيا.

وأشار القس أبيفانيوس يونان، كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بليبيا إلى أنه يتم عقد اجتماع لأسر الشهداء المصريين في ليبيا داخل الكنيسة كل يوم ثلاثاء من أجل تلبية احتياجتهم.