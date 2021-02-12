شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء ذكرى 12 قبطيًا قُتلوا داخل كنيسة في المنيا على أيدي إرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيت كنيسة الشهيد مارجرجس بالفكرية مركز أبوقرقاص بالمنيا، مساء الخميس، ليلة عيد الذكري التاسعة عشر لـ 24 شهيدًا قتلوا داخل نفس الكنيسة، وذلك في حادث إرهابي بطلقات غادرة بيد إرهابيين ملثمين اقتحموا الكنيسة وأطلقوا النيران العشوائية نحو المصلين.

ترأس صلوات «العشية» قمامصة الكنيسة الآباء إيليا يوسف ومكاريوس يوسف، والقس كيرلس عدلي وعدد من قساوسة الايبارشية وأهالى أبوقرقاص.

وقال مصدر كنسي بمطرانية المنيا، إن الكنيسة تحيي ذكرى أبنائها الشهداء في منتصف فبراير من كل عام وتكرمهم أيضاً بإطلاق أسمائهم على الاجتماعات الروحية والقاعات .

كما دشنت كنيسة مارجرجس بمدينة الفكرية مقصورة كبيرة بمدخلها تحمل صور الضحايا، ووزعت الصور التذكارية والمطبوعات عن الشهداء وقصص حياتهم على المصلين من الحاضرين.