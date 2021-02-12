شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 سنوات.. تصريحات هؤلاء عن تنحي مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الذكرى العاشرة لتنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على خلفية الحراك الشعبي الذي طالب برحيله والمظاهرات العارمة التي شهدتها معظم المحافظات المصرية، تتذكر «المصري اليوم» تعليقات عدد من الساسة والمفكرين البارزين على هذا الحدث:

مبارك كان على استعداد لترك منصبه «من أول يوم مظاهرات» ولم يكن لديه رغبة في التمسك الشديد بالمنصب.

مصطفي الفقي 2013

اتخذ القرار بنفسه وعمر سليمان أذاع البيان ليعطي انطباعًا بأنه ليس «انقلابًا عسكريًا على مبارك».

عبداللطيف المناوي 2017

طنطاوي وعنان وشفيق وعمر سليمان اتفقوا على ضرورة طلب التنحي من مبارك ورفضوا أن يلقي الخطاب بنفسه.

مصطفي بكري 2012

عندما عرضت على مبارك فكرة التنحي بعد اشتعال المظاهرات قال «هيحصل إيه يعني لو ما مشتش هيموتوني؟ وإيه يعني اموت عشان بلدي» فقلت له «طيب ما ممكن تعيش برضه عشان بلدك».

الدكتور حسام بدراوي 2018

مبارك عنده كبرياء بيعكس كبرياء مصر، وقال لي قبل تنحيه بيومين «لو المسائل ممشيتش، القوات المسلحة ستتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الوطن».

أحمد أبوالغيط 2020

يوم تاريخي للمصريين.

جو باين 2011

تنحي الرئيس مبارك فتح نافذة كبيرة أمام الشعب المصري وأعطاه فرصة كبيرة لإعادة بناء مستقبل هذا الوطن.

عمرو موسي 2011