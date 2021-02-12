شكرا لقرائتكم خبر عن جوله ليلية لمحافظ كفرالشيخ لتفقد أعمال التطوير بمسار العائلة المقدسة بسخا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مواقع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا ،مسار العائلة المقدسة، وتابع أعمال التشجير، ووضع بلاط الانترلوك ،وإقامة بوابات، والإنتهاء من تأهيل المنطقة السكنية حول الكنيسة دون تكلفة على الأهالي، وإقامة مسارات للزائرين والسياح والمترددين على الكنيسة ،وإعادة رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة، وإعادة رصف الطرق المؤدية للمنطقة .

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بمسار العائلة المقدسة، فتم اعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية هامة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلاً لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار ديني ،ومسار العائلة المقدسة ،بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية هدية لأهالي المحافظة بعد انتظار طال 20 عاماً.

جوله ليليه لمحافظ كفرالشيخ

جوله ليليه لمحافظ كفرالشيخ

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