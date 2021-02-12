شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم: تأجيل الدراسة والامتحانات غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



وزير الرى يكذب الشائعات: المزارعون لن يتحملون أى تكاليف مقابل تأهيل الترع

التعليم: تأجيل الدراسة والامتحانات غير صحيح وكذبنا الشائعة عشرات المرات

"التنمية المحلية": نسبة الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ 87 %

"الصحة": نتوقع زيادة إصابات كورونا فى رمضان.. ولا مانع من عودة الطلبة للمدارس

دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رجب لعام 1442 هجرياً

وزيرة الصحة: توفير 98% من أدوية علاج أعراض كورونا ونتفاوض لتصنيعها محليا

وزيرة الصحة: نتوقع زيادة معدل الإصابات بكورونا فى أبريل وانخفاضها بمايو

تراجع درجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء غدا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

وزيرة الصحة: حصلنا على 3 شحنات من لقاح كورونا لشركتى سينوفارم واسترازينكا

وزيرة الصحة: مصر استطاعت توفير 98% من احتياجاتها من الأدوية خلال جائحة كورونا

هيئة السلع تشترى 30 ألف طن من زيت الصويا فى مناقصة

الزراعة تعلن دعم المزارعين لتمكينهم من استيراد تقاوى البطاطس بأنفسهم

"التموين" تعلن دمغ 1014420 سبيكة ذهب و410054 وفضة

حصر 10 آلاف من العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية ومنح تصاريح لـ5 آلاف

"التضامن": مساعدات مالية لـ40 ألف من أمهات الأطفال دون سن العامين

التنمية المحلية: تلقينا 2 مليون و736 الف طلب تصالح على مخالفات البناء

المديريات التعليمية تبدأ صرف زيادات المعلمين اعتبارا من ديسمبر 2020

"التموين" تواصل العمل بالأوكازيون الشتوى لليوم الخامس