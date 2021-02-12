شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تخصص خط ساخن لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن الوزارة تتخذ إجراءات رادعة ضد أى منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة وإنهاء خدماتهم، حيث خصصت الوزارة الخط الساخن رقم 19654 لتلقى شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي.

وشدد على ضرورة قيام العاملين حال تعرضهم للتسريح، بأن يتقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المختصة بالوزارة، وهما الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

و أشار إلى أن هذا يأتي فى إطار تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ علي العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة.