شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 36 فى اصطدام 100 سيارة بولاية تكساس الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الجليد في ولاية تكساس الأمريكية لوقوع حوادث مرور خطيرة أسفرت عن سقوط عدة ضحايا، ونقل العشرات إلى المستشفيات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن نحو 100 سيارة اصطدمت في حادث كبير على الطريق دالاس فورت وورث في الولاية، شمالي مدينة فورت وورث يوم الخميس.

وأسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات، وتم إجلاء معظم الأشخاص الذين طالهم الحادث من المكان، لكن العديد من السيارات المتضررة لا تزال على الطريق، وقد تستغرق إزالتها عدة أيام.