شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: رسوم التقدم لامتحانات الثانوية للمرتين الأولى والثانية 210 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قيمة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى والثانية 210 جنيهات و410 للمرتين الثالثة والرابعة، جاء ذلك فى خطاب للوزارة إلى إحدى لجان النظام والمراقبة، موضحة أنه تم تعديل فئة الطابع من 1 جنيه إلى 10 جنيهات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال رابط موقع الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية.

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.



جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).

