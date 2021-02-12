شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بأحد عقارات الدقى والحماية المدنية تحاول السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شب منذ قليل حريق بأحد العقارات بحى الدقى، وتقوم قوات الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق، الذى نشب بأحد الشقق فى الدور الخامس من العقار.

وتوجه اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى لموقع الحادث، وتم إخطار غرف عمليات المحافظة والحماية المدنية وشركة الغاز عن حريق فى الدور الخامس في العقار رقم 28 ش الدقى، فى ظل متابعة جادة حتى وصول رجال الحمايه المدنية.



حريق بأحد العقارات بحى الدقى



حريق بعقار بشارع الدقى