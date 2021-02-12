شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: إنجازات حياة كريمة تغير حياة 57.8% من سكان مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض تقرير بالفيديو إنجازات مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها عام 2019 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدار 5 سنوات.

وأوضح التقرير أن جهود الدولة والمجتمع المدني تجمعت لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى فى 175 مركزا على 4209 قرية الذين يشكلون 57.8% من السكان فى مصر.