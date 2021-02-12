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"التنمية المحلية": نسبة الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ 87 %

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الإنجاز فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بلغ حوالي 87% حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظات تلقت حوالى 2 مليون و736 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة" الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "محافظة المنوفية فى المستوى الخامس والدقهلية فى المستوى السابع، والقليوبية بالثامن ثم سوهاج ثم الفيوم في المستوى العاشر، أما محافظة القاهرة جاءت في المرحلة الأولى والجيزة في الثانية".

 

وقال: "مستمرين في إتمام عمليات إجراء التصالح، والهام في الأمر أن  التصالح جاءت من المواطن المصري وسيتم إنفاقها في صالح المواطن".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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