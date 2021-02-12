شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنهى خدمة إمامين بالمنيا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة إمامين بناءً على قراري إنهاء الخدمة رقم (136) لسنة 2021م ورقم (138) لسنة 2021م الصادرين من مديرية أوقاف المنيا ، وذلك وفق القانون رقم (81) لسنة 2016م ، بشأن العاملين المدنيين بالدولة بإنهاء وهما كلا من :"ع.ر"، إمام وخطيب بأوقاف المنيا - لانقطاعه عن العمل، و"ص.م"، إمام وخطيب بأوقاف المنيا - بناء على حكم قضائي.

وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف المنيا على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

من ناحية أخرى كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر تكليف خالد عبد المجيد إبراهيم دلال الحاصل على درجة الماجستير في اللغة الإسبانية من كلية الألسن بجامعة عين شمس وعضو التفتيش الفني بديوان عام الوزارة مديرًا عامًّا للاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.



وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن القرار جاء في إطار تفعيل التعاون بين وزارة الأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ.