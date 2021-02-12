شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات: مواجهة المناطق الخطرة أعاد الثقة بين المواطن والدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن جزئية "عدم الثقة" التي كانت قائمة بين المواطن والدولة، تلاشت تماما بمجرد أن نفذت الدولة مشروعها لمواجهة العشوائيات، وإقامة مشروعات سكنية عملاقة تم نقل المواطنين فيها، مشيرا إلى أن المواطن أصبح لا يصدق الشائعات التي تطلق.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc: "في أرقام ضخمة اتصرفت على مشروع تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة، وده ظهر على الناس، السيدات في الأسمرات بتعمل سجاد بيتصدر برة بالدولار، وفي ورش شغالة بتصدر السبح للسعودية، والملابس الداخلية اللي معمولة من القطن المصري بتتصدر للخارج".

وقال: "صخرة الدويقة كانت سبب في إنشاء صندوق تطوير العشوائيات، من 2008 حتى 2014 كان حجم الإنفاق لم يكن كبيرا، أما الآن تخطت الـ 30 مليار جنيه، وهو ما يوضح الفارق في الإنفاق على هذا الملف الضخم".