شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الجزائر يشيد بحفاوة استقبال القاهرة لفريق المولودية الذى يواجه نادى الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير الجزائر بالقاهرة السيد محند صالح لعجوزى، اليوم الخميس، رئيس والطاقم المسير لفريق مولودية الجزائر الذى سيواجه غدا الجمعة نادي الزمالك فى إطار الجولة الثانية لبطولة كأس الأندية لافريقيا، وفق بيان صادر عن السفارة.

قدم السفير تشجيعاته وتمنياته للفريق بالفوز فى المباراة وكذا التهنئة للمولودية التي تحتفل هذه السنة بالمؤوية الأولى لتأسيسها، كما أقام رئيس نادي الزمالك المستشار عماد عبد العزيز حفل استقبال بمقر النادي لرئيس المولودية عبد الناصر ألماص والسفير لعجوزي حيث تبادلا درع النادي.



رئيس المولودية الجزائرى يهدرى لرئيس نادى الزمالك درع التكريم

وأكدا عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وكذا بين جماهير الفريقين العرقين على وتمنايا أن تكون مباراة المولودية والزمالك عرسا كرويا في مستوى شهرة الفريقين الكبيرين وبما يشرف الكرة العربية والإفريقية.

ومن جانبه أشاد السفير بحفاوة الاستقبال الذى حظى به فريق المولودية بالقاهرة منوها بحسن العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، واثقا بان تجرى المباراة بروح رياضية عالية.

وفي الختام سلم رئيس المولودية لرئيس الزمالك ''درع التكريم" لعائلة نجم الزمالك، اللاعب والاعلامي الكبير المرحوم حماده امام.