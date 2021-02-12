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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الجزائر يشيد بحفاوة استقبال القاهرة لفريق المولودية الذى يواجه نادى الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى سفير الجزائر بالقاهرة السيد محند صالح لعجوزى، اليوم الخميس، رئيس والطاقم المسير لفريق مولودية الجزائر الذى سيواجه غدا الجمعة نادي الزمالك فى إطار الجولة الثانية لبطولة كأس الأندية لافريقيا، وفق بيان صادر عن السفارة.
قدم السفير تشجيعاته وتمنياته للفريق بالفوز فى المباراة وكذا التهنئة للمولودية التي تحتفل هذه السنة بالمؤوية الأولى لتأسيسها، كما أقام رئيس نادي الزمالك المستشار عماد عبد العزيز حفل استقبال بمقر النادي لرئيس المولودية عبد الناصر ألماص والسفير لعجوزي حيث تبادلا درع النادي.
رئيس المولودية الجزائرى يهدرى لرئيس نادى الزمالك درع التكريم
وأكدا عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وكذا بين جماهير الفريقين العرقين على وتمنايا أن تكون مباراة المولودية والزمالك عرسا كرويا في مستوى شهرة الفريقين الكبيرين وبما يشرف الكرة العربية والإفريقية.
ومن جانبه أشاد السفير بحفاوة الاستقبال الذى حظى به فريق المولودية بالقاهرة منوها بحسن العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، واثقا بان تجرى المباراة بروح رياضية عالية.
وفي الختام سلم رئيس المولودية لرئيس الزمالك ''درع التكريم" لعائلة نجم الزمالك، اللاعب والاعلامي الكبير المرحوم حماده امام.
وقد وصلت البعثة أمس علي متن الخطوط الجزائرية رحلة رقم 4938، وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر صالة 1 بالمطار، ومن المقرر أن يخوض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة، الذى يستضيف اللقاء، على أن يغادر مصر فى اليوم التالى للمباراة.
ويستعيد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن آخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، حيث غاب كل من فرجاني ساسي للإيقاف وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيرى الوافد الجديد للفريق بسبب عدم قيده أفريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك أمام المولودية عقب الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه لراحته.