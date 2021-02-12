شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عسكر: 29 ألف شاب متطوع فى برامج الوقاية لمكافحة الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق بدأ حملته بمكافحة وعلاج الإدمان منذ عام 2014، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات.

وأضاف "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل المذاع على فضائية أكستر نيوز، أن محور الوقاية مهم جدًا، ونستهدف فيه كل الفئات الموجودة في المجتمع، للتوعية بالعادات والمعتقدات المغلوطة التي ترتبط بتعاطي المواد المخدرة.

وأكد أن الصندوق يتبع أسلوًبا جديدًا في محور الوقاية والاعتماد على قدرات شبابية للمساهمة فى آلية العمل، لكي نقى الشباب حتى لا ينجرفون للطريق الخاطئ ويقوا أنفسهم والآخرين ومن حولهم.

وأوضح مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عدد المتطوعين وصل إلى أكثر من 29 ألف متطوع على مستوى جمهورية مصر العربية.

ومن جانب أخر، قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الخطة التنفيذية التي تم إطلاقها منذ أيام برعاية وزارة التضامن الاجتماعى، من شأنها أن تجوب كل المناطق العشوائية في مصر للتوعية بخطورة تعاطى المخدرات، وتقديم العلاج المناسب لكل من وقع في الإدمان.