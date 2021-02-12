شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: يمكن دمج لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن سبب زيادة اعداد مصابي كورونا مرة اخرى هو تراخي المواطنين في الإجراءات الاحترازية، ولأن الناس أصبحوا يفحصون بشكل مبكر عند ظهور أي عرض.

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على قناة دي ام سي، انه الزيادة في الحالات معقولة نسبية فليست مخيفة، حيث انه هناك ترقبا للحالات ومتابعتها بشكل جيد.

واوضح ان الاطباء الان على دراية كاملة في التعامل مع الحالات وانقاذ المرضى، وبالأخص الذين يحجزون في المستشفى، فأصبح هناك قدرة على التعامل مع حالات كورونا بكافة انواعها حتى المستعصية منها.

ومن جانب اخر، قال، إن تجربة دمج اللقاحات لعلاج أعراض كورونا تجربة تفرضها الظروف والضرورة، خاصة في ظل نقص اللقاحات، مشيرا إلى أنه عندما تكون هناك تجربة فيجرى استخدامها في الأشخاص الذين قد يستفيدون منها.



وأضاف عقبة، أنه من الممكن إعطاء الشخص جرعة من أحد اللقاحات والجرعة الثانية من لقاح آخر، مؤكدا أن بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي ستعمل على دمج اللقاحات؛ فروسيا ستقوم بعمل تجربة ممائلة الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه جرى دمج عدد من اللقاحات في العديد من الأمراض، مثل الحصبة والسعال الديكى وغيرهما.