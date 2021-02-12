شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى المستشار عبد الرحمن سعد ويشيد بجهوده فى خدمة الوطن ومال الوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، مثمنا جهوده فى خدمة وطنه وخدمة مال الوقف من خلال رئاسته لإحدى لجان القسمة الخاصة بالوقف.

وتابع وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم:" كان يحرص دائما من خلال رئاسته لهذه اللجنة على الحفاظ على حق الوقف وحقوق المستحقين معا في ضوء الضوابط الشرعية ، وحرصه الشديد على تحري جانب الحق والعدل في أداء رسالته الوطنية والقانونية".

واختتم وزير الأوقاف:" أدعو الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وترأس المستشار عبد الرحمن سعد الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، في الحركة القضائية لعام 2020_2021، في سبتمبر الماضية، كما ترأس الفقيد الدائرة الخامسة تراخيص وأرسي العديد من المبادئ القانونية الهامة في مجال التراخيص.