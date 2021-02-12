شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يهنئ مدرستين للمتفوقين بعد فوزهم ضمن أفضل 15 مدرسة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين التهنئة لمديري ومعلمي وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا (STEM) بصفة عامة ومدرسة جمصة بالدقهلية ومدرسة العبور بالقليوبية لكونهم ضمن أفضل خمسة عشر مدرسة أوائل على مستوى العالم في مسابقة تحدي الجدول الدوري الكيمياء عام 2020 التي ينظمها الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC).

وقال نائب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: لا يفوتني تقديم الشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في هذه المسابقة وكذلك تقديم الشكر لمعلمي الكيمياء بالمدرستين لحرصهم علي تنمية شغف الطلاب نحو الكيمياء وتشجيعهم علي معرفة قصص اكتشاف عناصر الجدول الدوري البالغ عددها 118 عنصرا حتى ديسمبر 2015 بدءا من عنصرالهيدروجين ( 1 ) وانتهاء بعنصر أو غانيسوم أو (أنونوكتيوم) (118) وكذلك أسباب تسمية كل عنصر واسم العالم الذي اكتشفه واستخدامات كل عنصر في مناحي الحياة والتسميات المختلفة لكل عنصر والتوقع بخصائص كل عنصر وتوزيعه الالكتروني بمعرفة موقعه في الجدول الدوري.

وتابع نائب الوزير: أدعو زملائي معلمي الكيمياء بمدارس STEM تشجيع الطلاب لمعرفة أسرار عناصر الجدول الدوري وتشجيع الطلاب علي التعلم الذاتي والتعلم بالاكتشاف والتحرر من قيود المحتوي الدراسي الضيق وبكوني معلم كيمياء سابق بالتعليم الثانوي قبل تغير مساري إلى أستاذ في التربية والمناهج وطرق التعليم اعتبر الجدول الدوري أطلس الكيمياء والذي من خلاله يمكن معرفة معلومات عديدة عن عناصر الجدول الدوري وأطالبهم بتنمية شغف الطلاب نحو تعلم الكيمياء بصفة عامة والجدول الدوري بصفة خاصة وتزويد الطلاب بروابط للمواقع المتعددة تتعلق بذلك حتي يكون لمصر نصيب أكبر في عدد المدارس الفائزة الأعوام القادمة.