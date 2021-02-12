شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل التفاوض لتصنيع لقاحات كورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، أن الوزارة حاليا تجرى اتفاقات فنية ولوجستية بخصوص تصنيع لقاحات كورونا في مصر، والأمر يحتاج لبعض الوقت، ومشيرة إلى أنه يتم التحدث مع الجانب الهندى، بهدف التواصل بخصوص لقاح "أسترازينيكا"، وأن هناك أبحاث تتم فى الهند ويتم متابعتها بشكل مستمر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر الآن في مرحلة تجارب اللقاحات، ولابد أن تصل مصر للمرحلة الثالثة حتى تتمكن من الدخول في سباق اللقاحات، ونهتم بالجانبين الهندي والصيني بسبب تقارب تكنولوجيا التصنيع، وندرس الآن أوراق لقاح جونسون".

وتابعت: "منحنى الوباء في مصر متعلق بمدى تحور الفيروس نفسه، بالإضافة إلى مناعة المواطن المصري والأعمار والنظام الصحي والإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من الفيروس، وتلك المحاور هي التي تتحكم في منحنى الوباء في مصر".