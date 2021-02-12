شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مصري يسجل أول بحث علمي عن خطورة ملء سد النهضة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد فايق، أن هناك فريقا بحثيا من مصر وأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية، أعد ورقة بحثية تسجل خطورة ملء السد الأثيوبي "سد النهضة"، مشيرا إلى أن المفاوض المصري يمكنه الاستعانة به في مفاوضات سد النهضة.

وقال الدكتور هشام العسكري، أحد المشاركين في إعداد الورقة البحثية، أنه سعيد بالقيمة العلمية التي قدمها من خلال الورقة البحثية التي سجلت خطورة ملء سد النهضة، مشيرا إلى أن البحث تناول فترة الملء الخاصة بسد النهضة، وطبقا لاتفاقيات إعلان المبادئ كان لابد من أن يتم الاتفاق مع باقي الدول على ذلك، ولكنه لم يحدث، موضحا أن هناك 6 باحثين آخرين شاركوا معه في إعداد البحث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "عندما نتعامل مع الدورة المائية، فهناك أمور متغيرة، يمكنها أن تغير في الشكل العام في تلك الدورة، وعندما لا يكون هناك تنسيق كامل بخصوص ملء سد أو غيره، فسيكون هناك تغيير في تلك الدورة، وهو ما قد يتسبب في كارثة بيئية مثل الكارثة التي شهدتها دول السودان منذ فترة".

وقال: "فى حال عدم وجود مياه كافية، قد يؤدي إلى تدهور الحياة بشكل عام على كل الدول، ويمكن أن نقول أن التعامل مع المياه بشكل محدد يتطلب عملية حسابية وأمور معقدة كان يجب أن تتم بالتنسيق، والشريحة الثالثة في الدراسة هي الركيزة الأساسية للبحث الذي تم إجراءه، وتضمنت نقطتين هامتين للغاية، وهما جمع النهرين الأزرق والأبيض، ونقطة تلاقيهما في الخرطوم، والتأثير المتوقع على كمية المياه التي سيساهم فيها في نهر النيل".