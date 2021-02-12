شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": تلقينا 67 ألف شكوى متعلقة بمشاكل اقتصادية للسيدات فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن المكتب تم إنشاؤه من سنة 2001، لتلقى شكاوى السيدات عن طريق الخط الساخن 15115، أو حضور السيدات إلى المقر، أو من خلال مكاتب المجلس القومى للمرأة بمحافظات مصر البالغ عددها 27 مكتبا، عبر فريق عمل مكون من 70 محامى وأخصائي نفسى واجتماعي، وذلك بالشراكة مع جهات منها النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، والأمانة العامة للصحة النفسي، بخلاف شبكة محامين متطوعين فى حدود 600 محامى، لإقامة دعاوى للسيدات دون مقابل.

وتابعت عبد المنعم فى حديثها لـ" الخليج 365": "خلال العام الماضي تلقينا ما يقرب من 67 ألف شكوى معظمها متعلق بمشاكل اقتصادية تتعرض لها السيدات بسبب فيروس "كورونا"، وقضايا الأحوال الشخصية من طلاق للضرر وخلع وحضانة صغار وقضايا النفقات"، مشيرة إلى أن معظم السيدات المتقدمات للشكوى يكون لديهم تحفظ بذكر العنف الواقع عليها سواء من الأهل أو الزوج، ولكنها تتوجه إلى المجلس القومى للمرأة، لتطلب مساعدتها سواء بالانفصال، أو الحماية، وعندما يتحدث معها الخبراء المختصين تبدأ بسرد العنف الواقع عليه بأنها تتعرض لأذى ما- وفقا لمديرة مكتب الشكاوي-، وتطلب مساعدتها بتوفير مكان لتعيش فيه بعيدا عن منزلها.

وأضافت مديرة مكتب الشكاوى: "عندما نتيقن وجود خطر واقع على حياتها بالاستمرار فى المكان الذى تعيش فيه، يتم اتخاذ الإجراءات باصطحابها لعمل محضر، وفحص طبى لو وجد علامات على جسدها، وفصلها عن المكان المتواجدة به، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى الدور المخصصة لمثل هذه الحالات "، مضيفة إلى أن أبرز الشكاوى التى تأتي لمكتب الشكاوى من السيدات من محافظتي القاهرة والجيزة والإسكندرية، و80% منها تكون خاصة بالأحوال الشخصية".