شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: لو عاوز تكون جد وصادق النية مع ربنا خليك على وضوء قبل الآذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شيوخ التصوف الحق كانوا يقولوا أن الآذان هو نداء الغافلين، موضحاً أن على المسلم أن يكون دائم الاستعداد لعبادة الله، وأن المسلم أن يكون متوضأ قبل الآذان، مؤكداً أن الاستعداد للعبادة، هي في ذاتها عبادة لا يعرفها إلا أهل القرب إلى الله عز وجل.

وتابع "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc":"عاوز تكون جاد مع ربنا أوعى الآذان يأذن عليك وأنت مش متوضأ.. نقولها بالبلدى عاوز تكون جاد وصادق النية مع الله ولا يضعك في مأزق وعلشان ربنا يصرف عنك البلاء قبل أن يقع.. تعمل أيه؟.. أوعى الآذان يأتى وأنت مش متوضأ".

وكان الشيخ خالد الجندى، قد قال إن السلفيين لديهم تلف عقلى ولا يعرفون بلاغات الكلام ويأخذون بظاهر الكلمة دون معرفة حالها اللغوى، وتابع: "أنا هنط في وش السلفيين ..لا يعرفون بلاغيات الكلام ..مثلاً لما تقول لابنك لو أتاخرت بالليل تبقا لا أنت ابنى ولا اعرفك.. يقولون الولد ابن حرام وابن زنا ولابد من تطبيق الحد على أمه".

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"، أن الصراع مع السلفيين بسبب التلف العقلى الذى لديهم، والتوقف عند الألفاظ عدم فهم معانيها، وتابع: "عدم فهم سياق الكلام بيودى في داهية".

وأكد "الجندى"، أن هذا الفكر أوصلهم إلى تحريم بيع البيض والفسيخ وعيد شم النسيم وعيد الأم، وتابع: "شفتوا الغباء وصل لدرجة أيه".