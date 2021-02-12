شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23800 طن تشمل 11270 طن فوسفات و 12530 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46811 طن تضم 9730 طن ذرة و4600 طن خردة و1495 طن خشب زان و7500 طن كسب صويا و1941 طن صودا و2400 طن سكر و12593 طن قمح .

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 606 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بسلة وبطاطس وفاصوليا وخس وفلفل وطماطم وخضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( برسيم وبصل وريحان وشمر و ليمون وسمسم ولب ) وفواكه ( برتقال وفراولة ويوسفي وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والمغرب وروسيا والصين وانجلترا وهولندا وايطاليا وبنجلاديش واليابان وسلوفينيا واسبانيا وأمريكا والهند ومالطا وسنغافورة وسيريلانكا .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 968 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 910 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 59676 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38526 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2616 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من 6 أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4843 شاحنة .