شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، الخميس، السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وذلك في إطار الدور الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة ، وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والخارجية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الملفات من أهمها جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي خارج مصر من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم والمؤتمرات الدولية وإصداراتها المترجمة التي يجرى توزيعها على العديد من المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم .

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت إهداء عشرات المكتبات الكبرى إلى عدد من وزارات الشئون الدينية والأوقاف، وعدد من الجامعات ، والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، في إطار الدور الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم ، وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم وترجمة العديد من إصداراتها في مجال تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير.

وقالت الوزارة: "بلغ ما أهدته الوزارة من هذه الإصدارات خلال العام المالي الحالي لمختلف دول العالم بداية من يوليو 2020م حتى تاريخه أكثر من (123) ألف نسخة ، في حين تم توزيع أكثر من (600) ألف نسخة على الأئمة والواعظات والوعاظ والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والأندية الرياضية الكبرى والجامعات والمراكز البحثية ومعاهد الدراسات وقصور الثقافة ومكتبات المساجد الكبرى بمصر ، منها (426) ألف نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب ، والباقي (174) ألف نسخة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع إتاحة هذه الكتب إلكترونيًّا وتوزيعها على فلاشات على عدد من المؤسسات العلمية والثقافية في الداخل والخارج.