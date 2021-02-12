شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة على حميدة تقرر إبقاء جثمانه بالمستشفى تمهيدا لإقامة الجنازة عقب صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الراحل الفنان على حميدة، الإبقاء على جثمانه داخل مستشفى مطروح العام حتى غدا الجمعة، تمهيدا لصلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح.

ونشر تليفزيون الخليج 365 اللحظات الأولى لوفاة المطرب علي حميدة والذي لاقي وفاته المنيه اليوم وذلك بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى مطروح العام، وحاليا يتم الانتهاء من الإجراءات وتصريح الدفن حيث قررت الأسرة دفنه والصلاة عليه غدا بعد صلاة الجمعه بمسجد الفتح بمدينة مرسي مطروح.

وكان الدكتور علي حميدة قد تعرض إلى وعكة صحية منذ شهر ونصف تقريبا وتم نقله على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر وتحسنت حالته بالفعل، ثم طالب بنقله إلى منزله لاستكمال العلاج وسط أسرته وبالفعل تم نقله وتعرض خلال تلك الفترة إلى تدهور الحالة، ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، ووكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لحالته داخل المنزل.