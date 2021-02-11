شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 37 طن مخلفات وصيانة 30 عمود إنارة وضبط 15 حالة إشغال في الواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز الواحات البحرية حملات مبكرة من النظافة والتجميل والإنارة بنطاق مركز الواحات البحرية، حيث تمت مصادرة ماتوري سيارة وعدد من الاستاندات الحديدية المتعدية على نهر الطريق ورفع إطارات كاوتش سيارات ومصادرة 10 كراسي خشب، وتم إيداع المصادارات بمخازن الوحدة المحليّة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم تحصيل 15 حالة غرامة فورية.

كما تم رفع 37 طن مخلفات قمامة بنطاق المدينة والقرى التابعة، حيث شملت الحملة شارع محمد الدرة بقرية منديشة وشارع ميدان النافورة بقرية القصر وشارع ديديلة وأيضًا شارع دار محمود بمدينة الباويطي وشارع محطة الوقود وشارع الآثار، وتم رفع الأتربة من اسفل الارصفة بطريق مصر الواحات.

كما قام رجال الإنارة بتركيب وصيانة 30 كشاف إنارة وصيانة ولاعتين ضوئيتين، وشد كابلات إنارة لـ14 عمود إنارة داخل نطاق المدينة وطريق بئر سنوسي وخلف شارع الخزان ومدخل المدينة.