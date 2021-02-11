شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بتوريد الدفعة الأولى من عربات القطارات المصنعة بالمجر لهيئة سكك حديد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير أشرف الموافي سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، في الحفل الذي أقامته شركة «ترانسماش هولدنج» بمناسبة شحن الدفعة الأولى من عربات القطارات التي يجرى تصنيعها في المجر لصالح مصر وذلك في إطار تصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة قطار لصالح هيئة سكك حديد مصر بواسطة التحالف المجري الروسي.

وأكد السفير أشرف الموافي في كلمته على أن هذا الاحتفال بباكورة إنتاج المصنع يعكس حجم الجهد الذي بذل خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لهذه الصفقة لكونها الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر وأكبر مشروع في المجر في هذا القطاع، بالإضافة إلى أنه يتعلق بمرفق حيوي للمواطن المصري. كما أوضح أن بدء توريد العربات المصنعة ودخولها على خط الخدمة يمثل استمراراً للتعاون الممتد منذ سنوات طويلة بين مصر والمجر في مجال القطارات.

الاحتفال بتوريد الدفعة الأولى من عربات القطارات المصنعة بالمجر ليئة سكك حديد مصر

الاحتفال بتوريد الدفعة الأولى من عربات القطارات المصنعة بالمجر ليئة سكك حديد مصر