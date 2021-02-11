شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يسلم 54 عقدا لأراضى بمطروح طبقا لقانون 144 لسنة 2017 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بتسليم عدد 54 عقد تمليك في إطار القانون 144 لسنة 2017 والإسراع في فحص طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017، لتحقيق الإستقرار النفسى والإجتماعي لأهالى مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء خالد القشلان مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وحمدى عبيد مدير إدارة الأملاك بالديوان العام .

حيث تم تسليم 54 عقداً لأصحابها من أكثر من مركز ومدينة بالمحافظة وسط فرحة كبيرة من الأهالي، الذين وجهوا الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه الشديد على الإسراع لتحقيق الاستقرار لهم، والمنظومة الأملاك بالمحافظة في تعاونها للتيسير على المواطنين

بينما تقدم محافظ مطروح بالتهنئة لأصحاب العقود، موضحاً أن إجمالي العقود التي تم اعتمادها 354 عقدا ،ً وتم اليوم توزيع الدفعة الأخيرة من إجمالي هذه العقود بعدد54 عقداً