شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب جائزة «فينسيا»: لدي أصدقاء إسرائيليين وأتمني قيام دولة تجمع العرب واليهود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان كامل الباشا، صاحب جائزة مهرجان فينسيا، إن السينما الفلسطينية تفتقد الهوية الواضحة.

وأضاف الفنان كامل الباشا، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه لا يفرق معه حجم دوره في مسلسل «السهام المارقة».

وأكد أن فلسطين ليس لها دراما خاصة، لافتاً إلى أنه منذ عام 2002 منقطعين تمامًا عن إسرائيل، وأنه بعد اغتيال أبوعمار انقطعت كل الجسور.

وأشار إلى أن لديه أصدقاء إسرائيليين يعملون بالمسرح، ولكن التواصل انقطع معهم بعد 2002، مؤكدا أن أي فيلم يسيء للقضية الفلسطينية يرفضه تماما.

ونوه بأن حل القضية الفلسطينية قائم على دولة واحدة تتسع للجميع عربا ويهودا.