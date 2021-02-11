شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: صيانة أعمدة الإنارة بحي الهرم واستمرار توسعة ترعة الزمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي الهرم برفع مستوي الإنارة ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها وذلك بعدد من الشوارع.

وفي حي العمرانية استمرت أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعه الزمر حيث بفرد طبقة الدقشوم الاولى للجزء من شارع خاتم المرسلين حتى شارع صبحى المحامى.

كما جارى استكمال أعمال تركيب خط الصرف الصحي الجديد ابتدأ من شارع المصانع حتى شارع الهادى مع ترعة الزمر عمرانية شرقية وذلك تمهيدا للرصف.