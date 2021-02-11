شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة سوهاج تزور مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل في المنشأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، حالة المصابين الخمسة في حادث إنفجار «أسطوانة بوتاجاز» داخل أحد المنازل بشارع صلاح سالم بمدينة المنشاة، أثناء إعدادهم الطعام، والذي نتج عنه مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم إلى قسم الحروق والتجميل بمستشفى أخميم المركزي.

ووجهت وكيل وزارة الصحة، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتوفير كامل الرعاية للمصابين في الحادث، وحجزهم بقسم جراحة الحروق والتجميل بمستشفى أخميم المركزي، ونقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأوضح الدكتور أمجد نعيم، أخصائي جراحة الحروق والتجميل والمشرف على الحالات، أن الحالة العامة للمصابين متوسطة باستثناء حالة واحدة مستقرة وتم عمل اللازم للمصابين.

وكانت مستشفى أخميم المركزى، قد استقبلت جثة هامدة لطفل «سنوات»، و5 مصابين بحروق متفرقة من الدرجات المختلفة، على إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل أثناء إعداد الطعام بشارع صلاح سالم بمدينة المنشاة.