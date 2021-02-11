شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج: وصول 66 ماكينة غسيل كلوي دعمًا من وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن وصول 66 ماكينة غسيل كلوي دعما من وزارة الصحة لمستشفيات المحافظة.

وقالت الدكتورة كريمة- في تصريح لها اليوم- أن الأجهزة الجديدة للغسيل الكلوى تأتى في إطار خطة وسياسة وزارة الصحة بإحلال وتجديد الماكينات القديمة والماكينات كثيرة الأعطال، لافتة إلى أنها أشرفت على استلام وتسليم الماكينات لمندوبي المستشفيات.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن هذة الأجهزة تعد إضافة كبيرة لرفع كفاءة أقسام الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، لافتة إلى أن عدد الماكينات تخطى 600 ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، وتخدم حوالي 1500 مريض.

وأوضح الدكتور أيمن مكرم، مدير إدارة الكلى بالمديرية، أن هذة الأجهزة ستقضي على قوائم الانتظار، وتم توزيعها بالمستشفيات حسب حاجة كل مستشفى وعدد المترددين عليها، حيث تسلمت مستشفى سوهاج العام 20 جهازًا، و16 جهازًا لمستشفى دارالسلام ومستشفى طهطا العام، بواقع 8 أجهزة لكل مستشفى، و20 جهازا لمستشفيات جرجا العام، وطما، والبلينا، وأخميم، بواقع 5 أجهزة لكل مستشفى، و4 أجهزة لمستشفى حميات قرية سفلاق بمركز ساقلتة، وجهازين لمستشفى ساقلتة ليكون الإجمالي 66 جهازًا.

وأشار الدكتور أيمن مكرم، إلى أنه تم تزويد المحافظة بعدد 218 ماكينة غسيل كلوي منذ بداية خطة الإحلال والتجديد في يناير 2020، وبوصول تلك الأجهزة لن يكون هناك أي قوائم إنتظار للمرضي بالمحافظة، لافتا إلى أن نسبة الإحلال تعدت 75٪.