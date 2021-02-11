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«الجيزة»: تركيب بلاط الانترلوك بشوارع الحوامدية 

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ولاء نبيل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجلس مدينة الحوامدية بالتعاون مع المجتمع المدني، اليوم الخميس، بتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بنطاق المدن والاحياء ورفع كفاءة الطرق والميادين وتجميل شوارع المدينة وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق بالمدينة ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم تركيب بلاط الانترلوك بشارع اللاذقية من شارع سعد زغلول، ودهان البلدورات بطريق مصر أسيوط .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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