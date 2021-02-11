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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: تركيب بلاط الانترلوك بشوارع الحوامدية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام مجلس مدينة الحوامدية بالتعاون مع المجتمع المدني، اليوم الخميس، بتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بنطاق المدن والاحياء ورفع كفاءة الطرق والميادين وتجميل شوارع المدينة وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق بالمدينة ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم تركيب بلاط الانترلوك بشارع اللاذقية من شارع سعد زغلول، ودهان البلدورات بطريق مصر أسيوط .
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