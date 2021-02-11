شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «دراسات البحر الأحمر»: اليمن تحتاج لدور مصري قوي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد على رضوان، مدير مركز دراسات البحر الأحمر، إن اليمن تمثل أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمصر فهي تتحكم في باب المندب، ووجود مصر في هذه المنطقة مهم، خاصة مع الارتباط الكامل مع قناة السويس.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مقبولة من كافة الأطراف في اليمن، ولعبت دورًا مهمًا في ليبيا وفلسطين وغيرها.

وتابع أن اليمن يحتاج لدور مصري قوي في البلاد وأن الدول الكبرى لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، موضحا أن الحوثيين استغلوا الخلافات السياسية لبسط سيطرتهم في اليمن.

وكشف السيد رضوان أن اتفاق إيران بارقة الأمل لحل الأزمة اليمنية، موضحا أن الأوضاع في اليمن أصبحت أكثر صعوبة خلال الفترة الحالية.